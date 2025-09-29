Abinader: “Sanear las cañadas, es sanear las ciudades”

El presidente Luis Abinader destacó que su Gobierno ha “redoblado” esfuerzos en el saneamiento e higienización de las cañadas existentes en el territorio nacional y las zonas urbanas que rodean la misma.

Al encabezar LA Semanal con la Prensa en Santiago de los Caballeros, el mandatario manifestó que se encuentran trabajando en la última parte del saneamiento de la “Cañada de Gurabo”, el cual mejorará la calidad de vida de los residentes de la zona.

“Para nosotros, el saneamiento de las cañadas en gran parte es el saneamiento de las ciudades; por eso también en Santo Domingo, recuérdense también de Cristo Park, que era una cañada feísima de Cristo Rey y también se hizo un excelente saneamiento; lo mismo también se está haciendo con unas 45 cañadas en construcción, ya se han inaugurado como unas 12 en Santo Domingo. Sanear las cañadas es verdaderamente sanear las ciudades del país”, enfatizó.

Justo este domingo, como parte de su agenda por Santiago, Abinader informó el Gobierno transfirió 658 millones de pesos a la alcaldía de esa ciudad, para dar inicio a ese saneamiento que forma parte de un proyecto que incluye el remozamiento integral del Hospedaje Yaque, la construcción del proyecto Mirador del Yaque en la zona conocida como Nueva York Chiquito y otros saneamientos.

Inversión en agua potable

Abinader destacó que su administración gubernamental ha invertido casi “cinco veces más” en agua potable, que lo que se invirtió en gestiones anteriores.

“Para nosotros es fundamental el agua”, exclamó el presidente.