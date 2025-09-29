Abinader: “Vamos a desaparecer la impunidad que por años existió”

El presidente Luis Abinader reafirmó que durante su gestión no se aceptaran actos de corrupción y que se encuentra a la espera de los resultados que arrojará las investigaciones que realiza el Ministerio Público con relación a supuestas irregularidades cometidas en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Al ser abordado durante LA Semanal con la Prensa, el mandatario señaló que su gobierno está comprometido en eliminar “la impunidad” que existió en gestiones gubernamentales pasadas.

“Lo que el Gobierno tiene que hacer, lo que nosotros hemos prometido y lo que nosotros hemos estado cumpliendo es que no aceptamos actos de corrupción y que vamos a desaparecer la impunidad, que por décadas y años, siempre existió aquí; aún sean con acciones del propio Gobierno”, manifestó Abinader.

El gobernante señaló que los resultados arrojados por el Ministerio Público podrían ayudar a crear “medidas correctivas” que ayudarían a evitar que situaciones “de ese tipo” se repitan.

Actualmente, el Ministerio Público está investigando las supuestas irregularidades cometidas en esa institución durante la gestión de Santiago Hazim.

La pasada semana la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó a la periodista Nuria Piera su colaboración a los fines de que a la brevedad posible remita a esta entidad todas las emisiones del programa de televisión "N Investiga", respecto a las investigaciones que estos realizan referentes a acciones fraudulentas cometidas a lo interno del Senasa.

Asimismo, Hazim defendió su gestión al frente de esa institución asegurando que actuó siempre “con honradez” y reveló que fue su gestión que presentó formalmente ante el Ministerio Público la denuncia que destapó un fraude millonario en la entidad.

A través de un comunicado de prensa, Hazim indicó que en noviembre de 2024 acudió ante el Ministerio Público, a través de la Consultoría Jurídica del Senasa, y depositó una denuncia formal acompañada de documentos que presuntamente “evidenciaban un esquema de fraude millonario basado en la manipulación del sistema de autorizaciones de procedimientos médicos”.