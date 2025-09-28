Residentes en la Calle Ricardo Carty en La Ciénega reclaman a URBE la culminación de obra

A casi tres años de que la Unidad para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) iniciara el proyecto Domingo Savio, que contempla la remodelación de varios sectores, los residentes de la calle Ricardo Carty en La Ciénaga reclaman la construcción urgente de su vía.

Este sendero próximo al parque urbano, en la avenida Paseo del Río y a las inmediaciones de la cuenca baja del Ozama, pese a las intensas lluvias generadas por una onda tropical, está sumergido en lodo, piedras, y los charcos de agua están por doquier.

Por lo que, a pesar del tiempo transcurrido, denuncian el abandono de los trabajos en su calle, debido a que alegan que no es la primera vez que reportan la problemática.

El sendero en tiempos de lluvias

“Salir de aquí cuando llueve es con funda en los zapatos por el lodo que hay, y siempre es así. Caminar por aquí es un lío, pero cuando llueve es peor”.

Residentes en la calle Ricardo Carty en La Ciénega reclaman por su arreglo.Raúl Asencio

Es la impresión en tono molesto y disgustado de Santiago Amparo, un líder comunitario en la zona, cuando observó que Listín Diario se dirigía por la zona.

Sin embargo, cuando la calle está seca, el polvo que se expande es descrito como una “molestia”.

Los motoristas se ven obligados a transitar a baja velocidad para no dejar los mufflers en uno de los agujeros. Mientras otros conductores realizan su recorrido bordeando la calle y haciendo maniobras, formando curvas y vueltas durante el proceso.

Residentes, debido a las condiciones deplorables que presenta el camino, manifiestan su descontento con las autoridades pertinentes. Mientras, expresan que representa una amenaza constante para decenas de familias que se sienten abandonadas por las autoridades pertinentes.

“Nosotros lo único que queremos es que me hagan mi calle, que me la hagan ahora. Quiero que le tiren cemento para que se vea bonita”, dijo María Fulgencio, una vecina de la zona.