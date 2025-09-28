A paso lento avanzan las investigaciones por la muerte de cinco personas en Santiago

A más de dos semanas del confuso incidente ocurrido el pasado 10 de septiembre, en el que cinco personas perdieron la vida durante un supuesto enfrentamiento con una patrulla policial, las investigaciones avanzan a paso lento, generando preocupación e incertidumbre entre los familiares de las víctimas.

El silencio de la Policía Nacional y de la Fiscalía de Santiago mantiene en suspenso a la opinión pública, mientras persisten las interrogantes sobre las circunstancias reales del hecho.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un informe oficial que explique qué provocó el intercambio de disparos ni las razones que llevaron a que tantas personas resultaran abatidas en una sola intervención.

Familiares de algunos de los fallecidos han expresado su frustración por la falta de información y exigieron que la Fiscalía esclarezca el caso. “Estamos esperando una explicación clara de lo que ocurrió. No podemos quedarnos solo con rumores”, manifestó uno de los parientes, quien pidió reserva de su identidad.

Diversos sectores de la sociedad civil y defensores de derechos humanos han reiterado su llamado a las autoridades para que garanticen una investigación transparente, independiente y que se informe a la ciudadanía sobre los avances, a fin de evitar que el caso caiga en la impunidad.

Los fallecidos fueron identificados como Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (alias Charly Chasc), José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez. Todos murieron mientras recibían atenciones médicas en el Hospital José María Cabral y Báez de Santiago.

Vladimir Valerio atendía un cliente en su barbería y se disponía a salir a comer cuando ocurrió el tiroteo.

Su pareja, Gabriela, también defendió su memoria: “Él no era ningún delincuente. Si tienen pruebas que lo demuestren, que las presenten. Lo único que hacía era trabajar y luchar por su sueño”, añadió.

La familia insiste en que su principal objetivo es limpiar el nombre de Vladimir y el de su cliente, al tiempo que reclaman justicia por lo que consideran una actuación desproporcionada de la Policía Nacional.

Gabriela Mercedes Espinal Estévez, hermana del fallecido, junto a otros miembros de la familia, visita todas las tardes, después de lo ocurrido, el lugar donde Vladimir cayó abatido.

Allí se colocan portando pancartas con mensajes, reclamando justicia y destacando las cualidades de su pariente. Tanto la Policía de Santiago como la fiscalía han guardado silencio con relación al caso. Solo se han limitado a decir que están investigando.

Sin embargo, al ser cuestionado, una fuente de la fiscalía de Santiago sostuvo que el Ministerio Público concluyó la fase preliminar de la investigación sobre lo ocurrido el pasado 10 de septiembre, donde las cinco personas cayeron abatidas y un supuesto miembro de la policía resultó herido en el supuesto enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional y un grupo de hombres en la parte frontal de una barbería, ubicada en la avenida Olímpica, en el sector La Barranquita, en la provincia Santiago.