Modifican niveles de alerta; las lluvias continúan con menos intensidad

Hoy domingo, durante el transcurso de la mañana prevemos pocas precipitaciones sobre gran parte el territorio nacional, sin embargo, después del mediodía y hasta las primeras horas de la noche, debido a la humedad presente en nuestra área de pronósticos y la influencia del viento cálido del sur/sureste.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informa que los aguaceros dispersos, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento se producirán en distintos poblados de Peravia, Azua, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Elias Piña, Dajabón, Independencia, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Valverde, Espaillat, Puerto Plata, Monte Cristi, Bahoruco, San Cristóbal y algunos municipios del Gran Santo Domingo (incluyendo el Distrito Nacional).

Debido a la disminución de las lluvias, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) redujo los niveles de alerta y solo la mantiene en verde para la provincia Santo Domingo, Pedernales, Peravia, Distrito Nacional, San Juan, Barahona, San Cristóbal, Monte Plata, Azua, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís y Duarte

“Mañana lunes, una vaguada en altura con poca incidencia sobre el país estará presente en nuestra área de pronóstico. No obstante, debido a los efectos locales relacionado con el calentamiento diurno, la orografía del territorio dominicano y la influencia del viento cálido de dirección sur/sureste, prevemos la ocurrencia de precipitaciones débiles a moderadas localmente, acompañadas de tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento en algunos poblados de las regiones; noreste, noroeste, suroeste y la Cordillera Central” dice el Indomet.

Actividad ciclónica

Humberto es un poderoso huracán categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. Se encuentra a 945 km al sur de Bermudas y posee vientos máximos sostenidos de 250 km/h con ráfagas superiores. Se mueve hacia el oeste/noroeste a 20 km/h. Este sistema meteorológico, no presenta peligro para la República Dominicana.

La depresión tropical No. 9 se ubica a 440 kilómetros al noroeste de la porción más oriental de Cuba. Tiene vientos máximos sostenidos de 55 km/h y se desplaza hacia el nor/noroeste a 11 km/h. Debido a su posición geográfica a pesar, de que este sistema meteorológico continúa alejándose del territorio dominicano, seguimos monitoreando a su desplazamiento y desarrollo.