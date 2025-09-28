Más de 600 caballos participan en la 8va Cabalgata Nacional Rancho Arriba

A ritmo de la música mexicana, más de 600 caballos participaron este sábado de la 8va Cabalgata Nacional celebrada en Rancho Arriba, en la provincia de San José de Ocoa.

Los asistentes a la Cabalgata, que inició con el primer grupo que partió desde la llamada "Montaña Mágica", ubicada en Los Morones, llegaron desde tempranas horas a este municipio de diferentes lugares del territorio nacional.

El organizador de este evento, Franklin Joga, informó que el mismo inició “el viernes con un fiestón amenizado por El Blachi y Garibaldi”, y luego este sábado con el recorrido de los caballos.

Joga destacó que la actividad permite desarrollar el Municipio, impulsando el ecoturismo, unir más a la familia "y juntarnos para compartir con los cabalgadores".

"Estamos sorprendidos de como la gente se ha enamorado de Rancho Arriba, lugar donde la temperatura amanece hasta en 19 grados", expresó.

Durante el desarrollo de las actividades que fueron apoyadas por distintas instituciones, los visitantes degustaron de desayuno, almuerzo, mientras que algunas empresas hicieron obsequios.

Joga estimó en alrededor de mil personas las que asistieron el primer día a la cabalgata.

Mientras hacían el recorrido los cabalgadores eran vigilados por una ambulancia, miembros de la Cruz Roja y representantes de otras entidades.