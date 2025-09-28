Tras horas escondidos, jóvenes buscados por actos delictivos se entregan a la Policía en Guachupita

Dos jóvenes que estaban siendo perseguidos por la Policía Nacional decidieron entregarse a las autoridades, luego de permanecer escondidos durante alrededor de dos horas en una casa ubicada en Guachupita, sector del Distrito Nacional.

Según la versión preliminar, uno de los supuestos delincuentes es acusado de homicidio. Los nombres de estos son Johan Adon, de 19 años , y Andrés Jesús Espinal Pérez (Mazazo), 21 años de edad, quienes tienen tres órdenes de arresto.

El hecho ocurrió en la calle Ramón Matías Mella de la demarcación antes mencionada, donde los familiares intentaron impedir el apresamiento de los prófugos debido a que sentían temor de que fuesen maltratados.

Tras un largo proceso de diálogo con las autoridades, estos aceptaron entregarse al portavoz luego de la intermediación del portavoz de la Policía, coronel Diego Pesqueira, quien se comprometió a garantizar la protección de los alegados delincuentes.

Pesquiera también recibió un arma con municiones que utilizaban los apresados.