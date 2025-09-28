Fuertes lluvias provocan inundaciones en varios sectores de Santiago

Las intensas lluvias registradas la tarde de este domingo provocaron importantes inundaciones en distintos sectores de la ciudad de Santiago, causando inundaciones de calles, viviendas y afectaciones al tránsito.

Entre las zonas más impactadas se encuentran Cienfuegos, la avenida Yapur Dumit, la avenida 27 de febrero, esquina Estrella Sadhala, la Villa Olímpica, Hato Mayor, El Ingenio y varios barrios de la zona sur, donde las corrientes de agua arrastraron basura, vehículos quedaron varados y algunas viviendas resultaron parcialmente inundadas.

Residentes de estas comunidades reportaron que la lluvia cayó de manera intensa y continua por varias horas, provocando el desbordamiento de cañadas, entre ellas la del Diablo, y el colapso de los sistemas de drenaje pluvial.

Brigadas de la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y otras instituciones de socorro acudieron a los lugares afectados para asistir a las familias y facilitar el desagüe de las calles.

Santiago es una de las tres provincias que se mantienen bajo alerta verde, de acuerdo al último informe del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) debido a las lluvias se producen en esas demarcaciones tras el paso de una onda tropical que afectó gran parte del territorio nacional, este fin de semana.

Las otras dos provincias en alerta verde son Dajabón y Duarte.