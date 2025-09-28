Equipo femenino de Bomberos del Distrito Nacional gana competencia internacional en Panamá

El equipo femenino del Cuerpo de Bomberos Santo Domingo del Distrito Nacional se alzó con el primer lugar en la categoría internacional de las competencias de destrezas bomberiles, realizadas en el Congreso Internacional de Mujeres Bomberas Panamá 2025.

El equipo integrado por cinco mujeres superó a los 10 equipos nacionales de Panamá y a otras nueve delegaciones internacionales, que participaron en el evento.

Las representantes dominicanas además de lograr la primera posición internacional, lograron una marca destacada de 3 minutos y 14 segundos, siendo este el mejor tiempo.

Las pruebas midieron la fuerza, velocidad, resistencia y habilidades técnicas de las competidoras, donde el equipo dominicano demostró disciplina, destreza y un alto nivel de preparación.

La delegación dominicana estuvo compuesta por las capitanas Jessica Castellanos e Ilusión López, así como las segundas tenientes Melissa Delgado, Erika Shanlatte y Paola Ditrén.

“Este triunfo internacional refleja el esfuerzo, la entrega y la excelencia de nuestras bomberas. Nos llena de orgullo que representen a la República Dominicana con tanto compromiso y profesionalismo”, expresó el General de Brigada José Luis Frómeta Herasme, Intendente General.