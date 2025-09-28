El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que solo tres provincias se encuentran bajo los niveles de alerta verde para este domingo por la incidencia de lluvias.

Estas provincias que se mantienen bajo alerta son: Dajabón, Santiago y Duarte.

Video Dajabón, Duarte y Santiago: Provincias bajo alerta verde por lluvias este domingo





José Luis Germán, subdirector del COE, informó que, siguiendo el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), los chubascos aislados y de corta duración permanecerán en algunos poblados.

Estos abarcan La Romana, Seibo, Peravia y La Altagracia, cuyas precipitaciones estarán presentes durante la tarde y hasta las primeras horas de la noche.

Mientras que se esperan aguaceros moderados en Pedernales, Barahona, Independencia, Elías Piña, San Juan, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, Valverde, Monte Cristi, Espaillat y La Vega.

Asimismo, Germán indicó que las 5,615 personas que fueron desplazadas de sus hogares debido a las inundaciones, al mediodía de este domingo ya se encuentran en sus casas y no permanecen comunidades incomunicadas.