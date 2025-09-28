COE: Más de 491,000 personas sin agua y 5,615 desplazadas por las lluvias

Tras el paso de las fuertes lluvias generadas por la una onda tropical en el territorio nacional este fin de semana, posteriormente convertida la depresión tropical No. 9, un total de 48 acueductos se encuentran fuera de servicio.

Según el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), esta situación ha dejado a 491,445 personas sin el suministro de agua potable.

De estos, de acuerdo a los registros de la institución, 199 sistemas de transportar agua potable a los hogares siguen en servicio.

Asimismo, informaron que están trabajando para dar una solución a la población.

“Se están realizando las evaluaciones técnicas y las reparaciones para la recuperación del sistema”, reseña un comunicado de la entidad.

Evacuados

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informó que un total de 5,615 personas han sido desplazadas de sus hogares, debido a las inundaciones.

También se registran daños en todo el país, siendo 21 el número de localidades incomunicadas. Además, 1,021 viviendas resultaron afectadas y al menos dos fueron destruidas.

De estas, 26 personas han sido trasladadas a los albergues.

Daños en las vías

La entidad encargada de dirigir la respuesta ante situaciones de riesgo, emergencias y desastres informó que tres carreteras y tres puentes han sido afectados por los aguaceros.

Recomendaciones

El COE exhorta a la población a seguir las informaciones y medidas preventivas. Esto pese a la alerta por la ocurrencia de aguaceros en algunas provincias del país este domingo.

Así como a mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y otras entidades para situaciones de emergencias.

De igual manera, exhorta a los padres a tener el control de sus hijos, para evitar que estén cerca de ríos, arroyos, cañadas con altos volúmenes de agua; además, no hacer uso de balnearios.

