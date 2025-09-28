22 viviendas fueron afectadas por ventarrón y lluvias en Puerto Plata

Un total de 22 viviendas fueron afectadas por el ventarrón y la lluvia con granizos del sábado en el municipio de Imbert, provincia de Puerto Plata.

De acuerdo al informe de la Defensa Civil, 12 de estas viviendas resultaron con daños considerables, principalmente con pérdidas del zinc del techo y 1 resultó destruida por completo.

En cambio, 9 viviendas resultaron con daños menores que han sido reparados por sus propietarios.

La gobernadora Claritza Rochtte, la alcaldesa Mariaelena Ramos y el director de la Defensa Civil Whascar García, encabezaron el levantamiento de los daños y los trabajos de recolección de escombros con el apoyo de miembros de los bomberos, Fuerza Aérea, Policía Nacional y Obras Públicas.

Restablecen servicio eléctrico

Se informó igualmente que personal de Edenorte ha logrado restablecer la línea de 64 mil voltios, lo que ha permitido la reactivación de la subestación eléctrica del municipio de Imbert. Actualmente, se encuentran trabajando en el levantamiento de varios postes del tendido eléctrico que resultaron dañados.

Los trabajos continuarán con el restablecimiento de cables de las viviendas afectadas directamente por la caída de árboles.

Edenorte ha solicitado a las personas afectadas por la caída de cables reportarlos a los teléfonos de emergencia de empresa.

El Gobierno estará dando asistencia a las familias afectadas por el ventarrón y la granizada en esta comunidad según indicaron las autoridades locales.