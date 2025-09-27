Solidaridad para Cristian, el joven de 14 años lucha por salir de la cama tras ser atropellado

Continúan llegando las bendiciones para Cristian Andrés Durán García, el adolescente postrado de cama tras ser atropellado con un autobús en Santo Domingo Este, pero falta alimentos, medicamentos y materiales de cuidado personal.

Luego de la publicación de Listín Diario, en la que relata las precariedades en las que vive el adolescente, de 14 años, junto a su hermano menor y su madre, Diomeris Altagracia García, algunas personas han prometido ayuda, sin embargo, ninguna autoridad se ha acercado a la familia.

Entre esas ayudas, que aun no le han llegado, hay medicamentos, una silla neurológica, una cama y cajas de comida.

El joven de 14 años fue atropellado por una guagua mientras se encontraba en la acera con sus amigos, luego de ir por unas hamburguesas a la parada de Nagua, próxima al kilómetro 9, en Santo Domingo Este.

“Hay personas fuera del país que me dijeron que me están preparando cajas y una que me enseñó una cama de dos niveles para que Cristian duerma abajo conmigo porque es grande y mi niño chiquito, como una barandilla, para que duerma arriba. Me mandó foto de un closet, porque me dijo que le haga un video para ver las canciones en las que vivo, para ver qué me hace falta”, mencionó García por las bendiciones que le han llegado y las prometidas.

Relato que una señora la llamó desde el exterior y le dijo que será bendecida y dentro de sus posibilidades la ayudará con lo necesario para que Cristian pueda vivir en un lugar digno y con los alimentos para su pronta recuperación.

Hasta el momento, el adolescente se suplementa con Ensure en polvo que le envió una persona en solidaridad, Ion-K, gluconato de potasio para suplementar potasio, Carniamino para aumentar masa muscular y vitamina D.

Además, toma Levetiracetam, que le sirve para evitar ataques de epilepsia y convulsiones, junto a la Citicolina, medicamento oxigenador cerebral, por un costo de RD$4,100.

Noches sin dormir

Luego del fatídico accidente a las 11: 00 de la noche del 12 de abril de 2025, García, madre del adolescente, contó qué pasa noches sin dormir debido a que en los días que la temperatura está húmeda porque el niño se siente incómodo y su imposibilidad para hablar no le permite comunicarse.

“Él tuvo una fractura en el pie, entonces parece que el frío le entra y le da dolor. Yo casi no duermo de noche y tengo muchas ojeras porque no sé cómo ponerlo para que esté cómodo”, explicó la madre angustiada porque la noche del viernes 26, cuando estuvo lloviendo, el niño estaba incómodo.

Al momento del hecho, Cristian se encontraba con sus amigos comprando hamburguesas en la parada de Nagua, próximo al kilómetro 9, en las Américas, Santo Domingo Este.

García dijo que su hijo quedó con secuelas neurológicas severas: solo le funciona la mitad del cerebro, tiene imposibilidad para caminar, hablar y respirar, ayudándose de una traqueotomía para inhalar y gastrostomía para ingerir alimentos líquidos que se colocan por el tubo a través de una jeringa.

La madre continúa a la espera de justicia para su hijo y que José Castellanos Ogando, el supuesto causante del accidente, sea castigado por dejar postrado en una cama a su hijo a causa del choque que le arrebató la inocencia.