Pese a lluvias, residentes en el sector Las Cañitas no detienen sus actividades económicas

Con el paso de las intensas lluvias registradas desde la tarde del pasado jueves por la incidencia de una onda tropical, los residentes del sector Las Cañitas en el Distrito Nacional no han paralizado sus labores.

Motivados por la necesidad de sustentar a sus familias, los vecinos continúan sus actividades económicas: algunos se dedican a la pesca, mientras que otros mantienen la venta de comida rápida.

Pasadas las 10:30 de la mañana, Listín Diario realizó un recorrido por la referida comunidad que colinda con los ríos Ozama e Isabela, donde constató la vulnerabilidad de los residentes.

Sin registro de crecida del río Ozama.Raúl Asencio

Angustiados y alarmados ante cualquier incremento de aguaceros, algunos vecinos se resguardan en sus viviendas. Mientras otros están fuera de sus hogares a la expectativa de que algo pueda ocurrir.

Fausto Báez se encontraba en las inmediaciones del río, quien desde las 6:00 de la mañana está pescando en el río, pero solo ha conseguido capturar cuatro peces para su consumo.

En tiempos de lluvia "se pone difícil la pesca porque el pez se embala porque es agua mala", expresó el pescador.

En Las Cañitas, parte arriba, estaba Leticia Ortiz, en su puesto de empanadas en las afueras de su hogar.

También indicó que la venta estaba "lenta", pero aun así debía continuar su negocio.

Otros sectores

En La Ciénega no se registran inundaciones.

En este sector bordeado por el río Ozama, no se registra crecida, mientras que su cruce en yola a un costo de RD$35 pesos continúa como de costumbre, según residentes.

Rudi Camacho, encargado de remar para pasar a las personas hacia sus viviendas, explicó que el negocio ha bajado, esto porque las personas prefieren usar otro tipo de transporte en tiempos de lluvias.

“Cuando está lloviendo, la gente usa motor o baja la loma a pie”, indicó.

Sin reportes de crecidas del río

Durante el recorrido, los reporteros no evidenciaron crecidas de los ríos Ozama e Isabela, pero residentes manifiestan que esperan que no suceda.

Residentes en Las Cañitas, en el Distrito Nacional, esperan que el río Ozama no provoque inundaciones.Raúl Asencio

María Fernández, una comerciante en la calle Amparo, en Las Cañitas, parte arriba, indicó que por el momento la comunidad está tranquila.

"Aquí estamos tranquilos, sobrellevando la situación con estas lluvias, pero los que viven para allá abajo la pasan muy mal", expresó con angustia.

Alerta del COE

Se recuerda que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene alerta para 19 provincias, dado que los efectos indirectos del potencial ciclón tropical seguirán generando lluvias en el país el fin de semana.

Ya ninguna provincia está en alerta roja; en cambio, en alerta amarilla están la Provincia Santo Domingo, el Distrito Nacional, San José de Ocoa, Azua, María Trinidad Sánchez, San Juan, Monte Plata, Pedernales, Peravia, Barahona y San Cristóbal.

En alerta verde figuran Elías Piña, La Vega, Monseñor Nouel, Dajabón, Independencia, Santiago, Duarte y María Trinidad Sánchez.

Recomendaciones

El COE exhorta a la población a mantenerse en contacto con los organismos de defensa y acción rápida, así como a seguir los lineamientos de estos organismos de protección. Esto por posibles crecidas de ríos y cañadas.