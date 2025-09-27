Obras Públicas reabre túnel de Las Américas , tras cierre por las lluvias

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) abrió este sábado el túnel de la avenida Las Américas, luego de un cierre temporal debido a las lluvias que se registraron por la onda tropical.

Esta decisión fue tomada para resguardar la seguridad de los conductores y peatones, evitando incidentes derivados de la acumulación de agua en la infraestructura, tras la alerta roja emitida por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) a consecuencia de una vaguada.

Debido al cierre, el MOPC, en coordinación con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), dispuso rutas alternas y desvíos en la zona para garantizar la movilidad y minimizar los contratiempos en la circulación.

Condiciones climáticas

La mañana de este sábado, el COE mantiene en alerta amarilla la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, San José de Ocoa, Azua, María Trinidad Sánchez, San Juan, Monte Plata, Pedernales, Peravia y Barahona.

Mientras que en alerta verde dispuso a Elías Piña, La Vega, Monseñor Nouel, Dajabón, San Pedro de Macorís, Independencia, Samaná, Santiago, Bahoruco, Duarte, El Seibo, La Romana, La Altagracia y Hato Mayor.