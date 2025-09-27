MIVED expone hallazgos de inspecciones a comercios clausurados

El Ministro de Vivienda y Edificaciones (MIVED), Carlos Bonilla, encabezó este viernes la presentación de los resultados de los operativos de inspecciones en establecimientos comerciales que ha realizado la entidad, con la finalidad de preservar vidas y salvaguardar la seguridad de las personas.

Durante este proceso, el MIVED ha clausurado de manera temporal varios establecimientos comerciales sustentada en la Ley 687-82 y los Reglamentos Técnicos R-004 (Decreto 232-17) y R-021 (Decreto 576-06), que disponen la obligatoriedad de contar con licencia de construcción y certificación de inspección final como requisitos previos a la ocupación y operación de edificaciones en la República Dominicana.

Durante la presentación, Bonilla recalcó que “nuestro compromiso es claro: garantizar que quienes trabajan en estos establecimientos y quienes los visitan estén protegidos. Todas las medidas adoptadas tienen ese objetivo, la vida y la seguridad de la gente.”

Los resultados de las inspecciones, avalados por expertos y autoridades competentes, revelan deficiencias significativas en los comercios clausurados de manera temporal, como falta de redundancia estructural, pisos blandos y deformaciones significativas, e irregularidades en elevación y en planta.

De igual manera, se detectaron deficiencias en las líneas de transferencia de cargas, uniones mal construidas, sin soldadura, perno sin torque adecuados, y secciones no compactas ni precalificadas bajo normas internacionales, destaca.

De su lado, el ingeniero estructuralista Luis Abbott, presente durante la rueda de prensa, advirtió que las edificaciones cerradas son altamente vulnerables, que pueden colapsar incluso sin la ocurrencia de un temblor o un ciclón, por tanto, deben someterse de inmediato a evaluaciones técnicas para corregir fallas y clasifican los grados de vulnerabilidad.

Previo a la rueda de prensa, el MIVED sostuvo un encuentro con los representantes de los establecimientos clausurados, en el cual se les presentaron de manera detallada los hallazgos técnicos y en el que la institución reiteró su disposición a acompañarles en la corrección de las deficiencias detectadas.

Los representantes y dueños de estos establecimientos mostraron su disposición de atender cualquier corrección para regularizarse, informa el organismo.

Con estas acciones, el MIVED reafirma que las medidas adoptadas buscan garantizar edificaciones seguras que refuerzan la redundancia en la seguridad de las personas, a través de un proceso transparente que incluye tanto a las autoridades como a los propietarios de los proyectos.

El MIVED recuerda que la ejecución y operación de edificaciones sin la licencia de construcción correspondiente, sin las inspecciones técnicas por etapas ni la certificación final, constituye un ilícito administrativo y posibles consecuencias legales.

Este incumplimiento, indica, no solo vulnera el régimen legal de control de la actividad constructiva, sino que también pone en riesgo la seguridad estructural, la vida y la integridad de los ciudadanos, además de comprometer intereses superiores vinculados a la seguridad nacional.