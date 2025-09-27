Leonel asegura que el gobierno del PRM ha fracasado

El expresidente de la República, Leonel Fernández, aseguró que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha sido un fracaso, al afirmar que en campaña estaban “prometiendo de todo” y en cinco años “no han hecho nada”.

El presidente de la Fuerza del Pueblo criticó la falta de planificación del actual gobierno y subrayó que el verdadero liderazgo debe llegar al poder con un proyecto claro.

“No es llegar al poder para, y ahora, ¿qué hacemos? No. Llegamos al poder con un portafolio de saber qué vamos a hacer en cada lugar, en cada sitio, y cuánto cuesta cada cosa, para poder prometer y poder cumplir. No como hacen ahora, mucha espuma y poco chocolate. Prometiendo de todo y no haciendo nada”, expresó el exmandatario.

Proyecto “RD 2044”

Asimismo, Fernández destacó la importancia del proyecto RD 2044, una propuesta de desarrollo que contempla 1,800 proyectos de infraestructuras distribuidos en cada municipio y distrito municipal del país.

“Cuando la República cumpla 200 años de su fundación, en 2044, queremos que ese sueño dominicano de un país próspero, justo y equitativo se haya convertido en realidad”, puntualizó.

En esa misma línea, aseguró que su visión ahora va más allá del concepto de “Nueva York chiquito”, planteado en gestiones anteriores, y que su gran apuesta es transformar a la República Dominicana en “la capital del conocimiento de América Latina”.

Fernández sostuvo que la diáspora jugará un papel esencial en este objetivo, al resaltar la fuerza económica de los dominicanos en el exterior.

“Hasta ahora se calcula que se envían anualmente 12,000 millones de dólares en remesas. Pero cuando uno se encuentra con personas que tienen bodegas, supermercados y negocios, uno entiende la magnitud del potencial económico de nuestra diáspora”, dijo.

Victoria en el 2028

El líder opositor insistió en que el camino hacia esos sueños requiere primero alcanzar la victoria electoral en 2028.

“Para cristalizar todas esas aspiraciones, tenemos que ganar las elecciones. Ese es el punto de partida. Y yo les digo: si las elecciones fueran hoy, las ganaríamos de calle, porque lo que tenemos es un gobierno fracasado y la apuesta está en la Fuerza del Pueblo”, manifestó.

Fernández agregó que las condiciones para el triunfo están dadas, recordando que “la oposición no gana elecciones, las pierden los gobiernos”. En ese sentido, sentenció: “Si es así, este gobierno la ha perdido ya”.

Agenda en Estados Unidos

Las declaraciones fueron ofrecidas durante un acto de juramentación de nuevos miembros de la FP en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, en el marco de una agenda académica y política que Fernández desarrolla desde la pasada semana en los Estados Unidos.

En Nueva York, Fernández visitó el Martin Scorsese Virtual Production Center de la Universidad de Nueva York, un espacio pionero en producción virtual 3D y realidad inmersiva aplicada al cine.

Asimismo, encabezó en el VII Foro Global: América Latina y el Caribe 2025, celebrado en la Universidad de Columbia, donde se reafirmó la importancia del diálogo y la cooperación regional frente a los grandes desafíos comunes: democracia, integración, desarrollo sostenible y tecnologías emergentes.

El expresidente también sostuvo un encuentro con la diáspora dominicana en Nueva Jersey, en el que destacó el entusiasmo, apoyo y compromiso de la comunidad en el exterior con el futuro del país.

Próximas actividades

Fernández continuará este domingo en Nueva Jersey, donde encabezará diversas actividades, entre ellas la juramentación de nuevos miembros de la FP y el Simposio José Martí, que tendrá lugar en la Colin Powell Elementary School.

Para este domingo, la agenda incluye actos similares en Connecticut, Rhode Island y Boston, como parte de su recorrido de fortalecimiento de la Fuerza del Pueblo en la diáspora dominicana.