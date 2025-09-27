Fuertes lluvias derriban árboles y letreros en Imbert y Luperón, en Puerto Plata

Fuertes lluvias y vientos ocasionaron importantes daños en los municipios de Imbert y Luperón, en Puerto Plata, donde derribaron letreros y árboles durante este sábado.

En Imbert se reportaron varios letreros derribados, en la cercanía del parque Juan Bosch y hacia la carretera Imbert Puerto Plata, mientras que en el sector Baraguana de ese municipio un árbol cayó sobre una vivienda.

Varias casas resultaron afectadas con el desprendimiento de hojas de zinc de sus techos en ese municipio; de la misma manera en Luperón las lluvias derribaron árboles y letreros según el reporte de Aneudy Peralta, al tiempo que la ventisca ha ocasionado daños importantes a diferentes edificaciones de esa comunidad.

Hasta el momento no se han reportado pérdidas humanas a consecuencia de las fuertes lluvias que afectan esos municipios de la parte oeste de la provincia. A primeras horas de la noche no se habían registrado lluvias en el municipio cabecera de la provincia.

Puerto Plata no forma parte de las 19 provincias colocadas en alerta por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) debido a las lluvias dejadas por una onda tropical que generó intensos aguaceros sobre gran parte del territorio nacional entre la tarde del jueves y las primeras horas de este sábado.