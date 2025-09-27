Embaja de Estados Unidos en RD valora el clima de inversión confiable que hay en el país

La embajada de Estados Unidos en República consideró que la administración del presidente Luis Abinader impulsa un clima de inversión confiable que atrae a capital extranjero al país.

Patricia Aguilera, encargada de negocios de la embajada, en un comunicado publicado en las redes sociales de la embajada, señala que gracias esto las empresas estadounidenses son la principal fuente de inversión extranjera directa en el país.

Esto ha logrado, en palabras de la encargada de negocios estadounidense, miles de empleos para los dominicanos y ha fortalecido los lazos económicos entre Estados Unidos y la República Dominicana.

“La administración del Presidente Abinader impulsa un clima de inversión confiable que atrae capital extranjero. Gracias a esto, las empresas estadounidenses son la principal fuente de IED en el país, generando miles de empleos para los dominicanos y fortaleciendo los lazos económicos entre Estados Unidos y la República Dominicana”, dice el breve comunicado, a la firma de Patricia Aguilera, en su condición de encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo.

El pasado miércoles 24 de septiembre, el presidente Luis Abinader se reunió con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un encuentro al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que abordaron temas claves de la agenda bilateral y regional.

De acuerdo con declaraciones atribuidas al viceportavoz principal Tommy Pigott, Rubio subrayó la solidez de la relación entre ambos países y elogió la colaboración del gobierno dominicano en la promoción de la seguridad regional.

En la reunión se discutió el fortalecimiento de la cooperación contra el tráfico ilícito de armas y drogas, así como la necesidad urgente de mantener el apoyo internacional para garantizar la estabilidad en Haití.