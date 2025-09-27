COE reporta 4,490 desplazados, 675,275 usuarios sin agua potable y 19 comunidades aisladas

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) modificó los niveles de alerta en el país manteniendo 11 provincias en alerta amarilla y ocho en alerta verde ante las posibles inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra que la onda tropical pueda causar.

En alerta amarilla están Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa, Pedernales, San Juan, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Peravia, Barahona y Azua mientras que en alerta verde permanecen Elías Piña, La Vega, Monseñor Nouel, Dajabón, Independencia, Duarte, Santiago y María Trinidad Sánchez.

Las provincias La Altagracia, El seibo, La Romana, Hato Mayor, Bahoruco y Samaná quedan fuera de peligro hasta escrito esta nota.

Se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, no hacer uso de balnearios, debido a la turbiedad y el volumen de agua que a un mantienen.

Reporte preliminar

Informaron que debido a las fuertes lluvias 44 acueductos fueron afectados dejando 42 fuera de servicio y 2 de manera parcial. Aunque se realizan las evaluaciones de técnicas junto con sus reparaciones para su pronta recuperación unos 675,275 usuarios se verán afectados.

Sus datos arrojaron que 996 viviendas fueron afectadas, dos destruidas, 4,990 personas desplazadas y evacuadas, tres carreteras afectadas, 19 comunidades incomunicadas, tres puentes afectados y con solo un albergue disponible 25 personas fueron refugiadas.