Caribe Tours dice jeepeta que no respetó semáforo provocó que conductor colisionara contra estación

La empresa de transporte Caribe Tours indicó que la colisión de uno de sus autobuses en la estación Pedro Francisco Bonó, del Metro de Santo Domingo, ubicada en la avenida John F. Kennedy con Núñez de Cáceres, se produjo por la imprudencia de un conductor de una jeepeta.

“Una de nuestras unidades fue impactada por una jeepera marca Jetour, color blanca, que se desplazaba en dirección norte a sur, a alta velocidad y sin respetar la luz roja del semáforo. A raíz de este hecho, el autobús perdió el control y colisionó con la estación”, indicaron a través de un comunicado.

De igual forma, establecieron que ninguna de las personas que se transportaban en el autobús resultaron con heridas.

Una persona que sí resultó herida de este incidente fue Marleny Frías Almonte, colaboradora de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (Opret), de acuerdo a informaciones que compartió esta entidad pública, el viernes en la noche. La misma fue trasladada centro de salud Vista del Jardín y se encontraba estable.

Este accidente se produjo alrededor de las 9:04 de la noche.