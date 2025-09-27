Baja asistencia del público en el segundo día de la Feria Internacional del Libro

Al cumplirse el segundo día de la apertura de la Feria Internacional del Libro en la Plaza de la Cultura, en un recorrido realizado por periodista de este medio, se pudo evidenciar la baja asistencia en el público este sábado, por las lluvias registradas en el país.

La feria del libro inició el viernes en horarios de la mañana, pero fue suspendida pasada las 12 del mediodía, por el mal tiempo.

Vendedores de los diferentes stand de la feria, indicaron que las ventas están muy bajas.

Esperanza Casilla, vendedora del uno de los stand de la feria, manifestó que ella ha vendido, pero que por las lluvias las ventas han sido bajitas.

Casilla dijo que los lectores pueden encontrar en la feria, libros infantiles, escolares, novelas, cuentos y libros de la historia dominicana como también cómics.

Aníbal Custodio, representante de una editora, explicó que las ventas han sido casi nulas, pero espera que en las próximas horas a la medida que disminuyen las lluvias se pueda incrementar las visitas del público.

"Los que son amantes a los libros dominicanos siempre vienen aquí y nosotros tenemos esperanza que en los próximos días puedan venir más personas", expresó el ciudadano.

Esther Castaños, visitante de la feria, dijo que que lo que la motiva a asistir es el amor que le tiene a la lectura como fantasía, romántica y el drama.

La joven confía en que las lluvias no afectarán por completo el desarrollo de la actividad.

"No creo que las lluvias afecten la feria, porque el que ama la lectura va a venir no importa que llueva", sostuvo.

Bryan Santos, escritor y asistente que visita la feria del libro como cada año, explicó que existe mucha organización en la feria y va a buscar diferentes libros, tanto de la literatura dominicana como la latinoamericana.

"Yo siempre vengo con una cantidad limitada de libros, pero me llevo aún más, del escritor Julio Cortázar y demás escritores", enfatizó el estudiante.

Este año la feria del libro está dedicada al escritor dominicano Franks Moya Pons y los precios de los libros se pueden encontrar desde los RD$ 100 pesos a RD$1,000 pesos dominicanos.