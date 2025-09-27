Aduanas se une a la campaña de Integridad Gubernamental "Protegiendo lo Nuestro con Integridad"

La Dirección General de Aduanas (DGA) anunció su respaldo a la campaña nacional de Integridad Gubernamental “Protegiendo lo nuestro”, impulsada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig).

El director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, destacó la importancia de promover una cultura de integridad dentro de todos los procesos aduanales, como vía esencial para fortalecer la confianza ciudadana y consolidar un Estado más justo y eficiente.

“La integridad no es solo un principio moral, sino una herramienta estratégica que impacta directamente en la eficiencia operativa, la recaudación y la competitividad comercial del país; por ende, el ejercicio ético del poder público es un pilar indispensable para el desarrollo sostenible de la República Dominicana”, expresó el titular de la DGA.

Aseguró que la DGA trabaja alineada a las directrices del presidente Luis Abinader de consolidar una administración pública moderna, transparente y responsable y en ese sentido,

En este sentido, dijo: “Nuestra institución ha fortalecido sus políticas internas de control, de acceso a la información, cumplimiento normativo y participación ciudadana, convirtiéndonos así en una Aduanas más innovadora, más ágil, competitiva y a la vanguardia, pero, sobre todo, en una Aduanas más humana”.