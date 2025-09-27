Abinader pasa balance a obras en curso en Santo Domingo Norte

El presidente Luis Abinader encabezó una mesa de trabajo con las principales autoridades del municipio Santo Domingo Norte, con el objetivo de dar seguimiento a los problemas y necesidades de cada comunidad, evaluar el avance de las obras en curso y determinar cuáles proyectos deben iniciarse en el próximo presupuesto del año 2026.

El mandatario informó que ha estado trabajando en conjunto con líderes comunitarios y munícipes de diferentes sectores de esa demarcación, incluyendo Los Guaricanos, Villa Mella Sur y Norte, Sabana Perdida Sur y Norte, así del distrito municipal de La Victoria.

"Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para mejorar la eficiencia y efectividad de sus programas y proyectos en todo el país. En municipios como Santo Domingo Norte, se han logrado avances significativos gracias a la colaboración entre instituciones y líderes comunitarios", expresó el mandatario.

En ese mismo sentido, el jefe de Estado destacó la importancia de trabajar conjuntamente con las comunidades para entender sus necesidades y encontrar soluciones efectivas.

Durante esta reunión, el gobernante agradeció la colaboración de los líderes comunitarios y alcaldes involucrados, y adelantó que continuará con esta labor en otras partes del país, incluyendo Santiago, donde tiene previsto un encuentro próximamente.

La actividad, que tuvo una duración de dos horas, se desarrolló en el salón del Polideportivo de la Nueva Barquita.

El Gobierno dijo que la reunión forma parte de una serie de iniciativas presidenciales que buscan una mayor coordinación con las alcaldías para ejecutar proyectos de impacto directo en las comunidades.