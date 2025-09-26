Yaselis Minyety, la mujer rescatada en un arroyo desbordado en El Pinar de Ocoa, alumbra una bebé

Yaselis Minyety, de 25 años, la mujer que fue rescatada por comunitarios por el desbordado Arroyo Piedra, ubicado en el distrito municipal El Pinar, dio a luz una niña mediante cesárea.

Minyety alumbró la bebe a las 11:56 minutos de la mañana de este viernes en el hospital San José de este municipio.

Informes obtenidos por LISTÍN DIARIO indican que la mujer, que es madre de otra niña y reside junto a su esposo en la lejana comunidad El Cercado, recibirá el alta médica el próximo domingo, en caso de que su cuadro médico se mantenga estable.

La joven madre que fue acompañada por otra hermana cuando era rescatada por comunitarios de diferentes zonas se encuentra bien al igual que su bebé.

Cuando supieron la noticia, numerosas comunidades pertenecientes al productivo distrito municipal El Pinar expresaron su alegría.

En la mañana de este viernes se viralizó en redes sociales el video donde se observa a la mujer siendo auxiliada por varios hombres mediante una soga para llegar de un extremo a otro, por el desbordamiento de Arroyo Piedra.

San José de Ocoa se mantiene en alerta roja, por la incidencia de las lluvias, que podrían generar crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.