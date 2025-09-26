UCNE gradúa a 392 profesionales y supera los 22 mil egresados en su Octogésima Octava Graduación

Con un legado que ya suma 22,564 egresados, la Universidad Católica Nordestana (UCNE) celebró la ceremonia de la Octogésima Octava Graduación Ordinaria, en la que 392 nuevos profesionales de grado, postgrado y técnico recibieron sus títulos.

El acto estuvo presidido por el reverendo padre doctor Isaac García de la Cruz, rector de la institución, y contó con la participación de autoridades académicas, civiles y militares, así como familiares de los graduados e invitados especiales.

La periodista Edith Febles tuvo a su cargo el discurso central, en el que llamó a los nuevos profesionales a vivir con ética, recordar sus raíces y mantener los pies en la tierra.

Febles instó a los graduados a no dejarse arrastrar por la presión social ni por la corrupción, a valorar lo simple y a “ver donde otros no ven”, poniendo la mirada en las personas y en los problemas reales del país.

Además, señaló que, pese a los avances tecnológicos, la sociedad enfrenta soledad, violencia y desigualdad, por lo que el país necesita jóvenes que aporten esperanza, solidaridad y compromiso ciudadano.

La ceremonia inició con el desfile de autoridades académicas, encabezadas por la directora de Registro, licenciada Karina Acosta, acompañadas de los abanderados del Colegio Católico Nordestano Pedro Francisco Bonó.

Edith Febles tuvo el discurso centralFuente Externa

En esta promoción se invistieron 253 graduandos de grado, 132 de postgrado y 7 técnicos superiores, en una amplia oferta que incluye Administración de Empresas (regular y del Programa Para Adultos de Educación Superior-PAES-), Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, Contabilidad y Mercadeo.

Además, se entregaron diplomas a nuevos profesionales de las carreras de Derecho (regular y PAES), Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas y Computación, Arquitectura, Diseño de Interiores, Medicina, Odontología, Psicología y de Nutrición y Dietética.

En el nivel de postgrado se otorgaron maestrías en Alta Gerencia, Gerencia Financiera y Tributaria, Lingüística Aplicada a la Enseñanza de la Lengua Española, Historia y Geografía, Derecho Inmobiliario, Procedimiento Civil, Administración de la Construcción, Investigación Científica, Endodoncia y Microscopía, además de especialidades en Educación Superior en Salud, Medicina de Emergenciología y Desastres, y en Medicina Familiar y Comunitaria.

Las cifras reflejan el protagonismo femenino: 254 mujeres (65 %) frente a 138 hombres (35 %), con representación de tres nacionalidades: mayoritariamente dominicana, además de graduandos de origen puertorriqueño y haitiano.

Con esta investidura, la UCNE reafirma su misión de formar líderes éticos y competentes, contribuyendo al desarrollo social, económico y cultural de la República Dominicana y la región del Caribe.

En la ceremonia, Monseñor doctor Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, obispo de la Diócesis de San Francisco de Macorís y gran canciller de la UCNE, realizó la solemne invocación a Dios, mientras que las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por el doctor Martin Ortega Then, vicerrector académico de la institución.

El juramento profesional fue realizado por el Rector de la UCNE.

Las palabras de gratitud estuvieron a cargo de Jean Marcos Valdez Cascante, licenciado en Contabilidad, summa cum laude, quien expresó agradecimiento a los maestros, familiares y a la UCNE, por ser guía y apoyo durante el proceso formativo.

“Compañeros, este logro no es el final, sino el inicio de un nuevo capítulo. El título que hoy recibimos es una llave que abre puertas, pero depende de nosotros decidir cuáles cruzar. El mundo nos espera con desafíos, pero también con oportunidades. Que nunca nos falte la pasión, la perseverancia y la valentía para seguir aprendiendo y creciendo”, señaló.

Al culminar su discurso, Valdez Cascante, graduado de mayor índice de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, recibió una beca para cursar la maestría de su preferencia, entregada por el vicerrector de investigación y postgrado, doctor Juan Castillo Castillo, y por la directora de Especialidades y Maestrías, licenciada Leydi Massiel Remigio.

En tanto, la graduada de la Escuela de Arquitectura, con honores summa cum laude, Luz María Ramírez Bonilla, realizó la entrega de la donación que hizo esa promoción al fondo de crédito y beca de la Universidad.

Con esta nueva generación de profesionales, la UCNE ratifica su compromiso con la excelencia académica, la formación integral y la construcción de un futuro sostenible para la nación y la región.