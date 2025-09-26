Retiran motocicletas de aceras para garantizar el tránsito peatonal en Santiago

La Alcaldía de Santiago, en coordinación con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), desarrolló un operativo en el Centro Histórico de la ciudad para retirar motocicletas que ocupaban las aceras, con el objetivo de garantizar el libre tránsito de los peatones y el respeto a los espacios públicos.

El alcalde Ulises Rodríguez explicó que esta acción forma parte de una estrategia integral para mantener la ciudad limpia y ordenada.

“Esto es parte del concepto y la visión que tenemos desde la Alcaldía, de mantener la ciudad limpia y ordenada. En este momento le tocó a las motocicletas, pero desde hace semanas estamos trabajando con nuevas grúas para enfrentar el estacionamiento irregular de vehículos en diferentes zonas como la Juan Pablo Duarte y el centro de la ciudad”, afirmó Rodríguez.

El edil adelantó que este operativo es solo el inicio de un plan más amplio que incluirá la remoción de chatarras, el control de vendedores ambulantes y una mayor regulación en las construcciones urbanas.

Motocicletas ocupan aceras en Santiago.Fuente Externa

“Vienen más operativos en distintos lugares para retirar chatarras que llevan tiempo ocupando espacios públicos. Estamos convocando reuniones con Medio Ambiente, Planeamiento Urbano, la Policía Municipal y Obras Públicas para coordinar acciones que garanticen el orden en las calles”, agregó.

Rodríguez destacó que estas medidas buscan que Santiago avance en consonancia con su crecimiento y desarrollo, asegurando que la ciudad esté preparada para recibir nuevas inversiones y visitantes.

“La ciudad no se puede quedar atrás. Mantener los espacios públicos es una meta de la Alcaldía para que Santiago continúe siendo una ciudad moderna y atractiva”, subrayó.