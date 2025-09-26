OPRET suspende servicios de la Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo por onda tropical

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) informó a los usuarios que la Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo, desde la estación Gualey hasta la estación Charles de Gaulle (T1-T4), se encuentra temporalmente fuera de servicio debido a las condiciones climáticas.

Indicó que una vez se normalice la condición climática, será reanudado el servicio.

Anuncio de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET).Fuente Externa

Según la OPRET, esta medida responde a las condiciones climáticas adversas provocadas por una onda tropical que afecta el área de operación del sistema.