¡Alerta! Onda tropical continuará causando fuertes aguaceros este viernes

Una onda tropical seguirá produciendo fuertes aguaceros en algunas provincias de República Dominicana, según el informe del Instituto Dominicana de Meteorología (Indomet).

El Indomet informó que la onda tropical con alto potencial ciclónico se ha desplazado hacia el oeste, localizándose entre Haití y el Canal del Viento.

En ese orden, se prevén aguaceros dispersos, de moderados a fuertes en ocasiones, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, afectando localidades de La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Gran Santo Domingo, Peravia, San Cristóbal, Azua, San José de Ocoa, San Juan, Barahona y Pedernales.

Durante horas de la tarde, las precipitaciones se extenderán hacia Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Samaná y María Trinidad Sánchez, manteniéndose hasta las primeras horas de la noche, para luego disminuir de manera gradual.

Se mantienen vigentes los niveles de alertas y avisos meteorológicos, ante la probabilidad de inundaciones urbanas, crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra, en las siguientes provincias: San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, Peravia, Barahona y Azua.

Para aviso meteorológico están La Altagracia, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, El Gran Santo Domingo, María Trinidad Sánchez, Samaná, San Pedro de Macorís y Monte Plata.

Hasta el momento 18 provincias se encuentran en alerta.

En ese sentido, 12 localidades se encuentran en alerta amarilla, siendo estas Santo Domingo, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, La Altagracia, El Seibo, Azúa, Distrito Nacional, La Romana, Samaná, Hato Mayor, Monte Plata y San José de Ocoa.

Mientras que bajo alerta verde están Barahona, Peravia, Pedernales, San Juan, Sánchez Ramírez y San Cristóbal.

RECOMENDACIONES

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) exhorta a la población a permanecer alejada de ríos, arroyos y cañadas, debido a posibles crecidas, así como inundaciones repentinas.

Además de la probabilidad de nublados con precipitaciones de intensidad variable, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Asimismo, recomienda mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través del tel.: 809-472-0909, 9.1.1.

Además de seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.