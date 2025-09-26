Lluvias provocaron el desvío de cuatro vuelos del AILA

Las intensas lluvias y las condiciones de baja visibilidad producto de una onda tropical que afecta al país, provocaron el desvío de cuatro vuelos internacionales que tenían como destino el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA).

Entre los vuelos desviados se encuentran el JetBlue 2709 y el Delta Airlines 1917, ambos procedentes del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York; asi como el vuelo American Airlines 2367. Los mismos fueron enviados al Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ).

En tanto, el vuelo InterCaribbean 410, procedente de Tórtola (EIS), fue desviado al Aeropuerto Internacional del Cibao, en Santiago.

La situación ocasionó molestias a los pasajeros y a sus familiares que aguardaban en la terminal de Las Américas, quienes tuvieron que retirarse sin recibir a sus allegados, a la espera de que las aeronaves pudieran finalmente retornar al AILA.

De acuerdo con los reportes, las operaciones aéreas resultaron afectadas en horas de la mañana y parte de la tarde debido a los torrenciales aguaceros acompañados de neblina que redujeron la visibilidad en la pista, impidiendo el aterrizaje seguro de las aeronaves.

Aunque en horas de la tarde las precipitaciones persistieron en la zona, las condiciones fueron mejorando hasta permitir la normalización de las operaciones aéreas.

Los vuelos afectados finalmente retornaron a la terminal, restableciendo la regularidad en el cronograma de salidas y llegadas.

Las autoridades aeroportuarias señalaron que estas medidas de desvío forman parte de los protocolos de seguridad establecidos para garantizar la integridad de los pasajeros y de las tripulaciones en circunstancias climáticas adversas.

Aeropuertos Dominicanos XXI (Aerodom) recomendó a los viajeros que antes de trasladarse al aeropuerto, primero deben cerciorarse con su operador de vuelo o el personal de las líneas aéreas en la que van a salir para evitarle contratiempo ante la situación climatológica que se registra en el país.