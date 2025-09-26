Por lluvias: Ministerio de Trabajo pide a empleadores flexibilizar horarios

El Ministerio de Trabajo exhortó a los empleadores y trabajadores de Santo Domingo, Distrito Nacional y todas las provincias en alerta roja a flexibilizar jornadas laborales y posponer actividades comerciales no esenciales.

El llamado se produce a raíz de las lluvias que han caído y las esperadas en los diferentes puntos del país por la presencia de una onda tropical que afecta al país desde la noche del jueves

A través de un comunicado, la institución instó a los empleadores de empresas a implementar todas las medidas internas que fueren necesarias para salvaguardar la seguridad de los trabajadores.

"Reiteramos el llamado a los empleadores y a los trabajadores a la flexibilización de su jornada de trabajo y a posponer las actividades comerciales no esenciales hasta que sea degradada la alerta roja y los trabajadores puedan retornar con seguridad a sus labores regulares", afirma la entidad en la nota de prensa.

Asimismo, el Ministerio de Trabajo aclara que estas medidas no están condicionadas a la pérdida de cualquier beneficio, derecho o prerrogativa del trabajador.