Onda tropical 

Por lluvias: Ministerio de Trabajo pide a empleadores flexibilizar horarios

El Ministerio de Trabajo exhortó a los empleadores a flexibilizar jornadas laborales a raíz de las lluvias esperadas en los diferentes puntos del país por la presencia de una onda tropical este jueves.

Inundaciones urbanas han afectado al Gran Santo Domingo durante la mañana del viernes 26 de septiembre de 2025RAUL ASENCIO /LD

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD

El Ministerio de Trabajo exhortó a los empleadores y trabajadores de Santo Domingo, Distrito Nacional y todas las provincias en alerta roja a flexibilizar jornadas laborales y posponer actividades comerciales no esenciales. 

El llamado se produce a raíz de las lluvias que han caído y las esperadas en los diferentes puntos del país por la presencia de una onda tropical que afecta al país desde la noche del jueves

A través de un comunicado, la institución instó a los empleadores de empresas a implementar todas las medidas internas que fueren necesarias para salvaguardar la seguridad de los trabajadores.

"Reiteramos el llamado a los empleadores y a los trabajadores a la flexibilización de su jornada de trabajo y a posponer las actividades comerciales no esenciales hasta que sea degradada la alerta roja y los trabajadores puedan retornar con seguridad a sus labores regulares", afirma la entidad en la nota de prensa.

Asimismo, el Ministerio de Trabajo aclara que estas medidas no están condicionadas a la pérdida de cualquier beneficio, derecho o prerrogativa del trabajador.

