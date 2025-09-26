Jueces a ser evaluados de la suprema serán entrevistados el próximo jueves

El Consejo Nacional de la Magistratura convocará para el próximo jueves a los jueces de la Suprema Corte de Justicia Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, a quienes les corresponde su evaluación de desempeño tras haber transcurrido 7 años desde sus designaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 181 de la Constitución de la República.

Las entrevistas tendrán lugar a partir de las 5:00 de la tarde, en el Palacio Nacional y serán de carácter público. La decisión fue tomada luego de una reunión virtual del órgano constitucional, encabezada por la vicepresidenta, Raquel Peña.

Aunque también transcurrieron siete años desde la designación del magistrado de la Suprema Corte de Justicia Blas Rafael Fernández Gómez, el mismo no será evaluado, tras este haber comunicado su decisión de no optar por un nuevo período en la alta corte, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Reglamento núm. 2-25, para la evaluación del desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia.

Se recuerda que, tras la reciente modificación al Reglamento para la evaluación del desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, quedó habilitada la posibilidad de que el Consejo Nacional de la Magistratura decida en cada convocatoria si las entrevistas serán públicas o no, con excepción de la entrevista del presidente de la Suprema Corte de Justicia, la cual siempre deberá ser pública, de conformidad con el párrafo I del artículo 4 del Reglamento núm. 2-25, para la evaluación del desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del 15 de septiembre de 2025.

El pasado 23 de septiembre cerró el plazo para que los interesados presentaran sus objeciones a partir de la publicación de los informes de desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia a ser evaluados. Sin embargo, no fueron presentadas objeciones en esta ocasión ante la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura.