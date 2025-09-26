Feria del Libro suspende actividades de este viernes por condiciones climáticas

El Ministerio de Cultura anunció la suspensión de todas las actividades programadas para el día de hoy, viernes 26 de septiembre, en el marco de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025 (FILSD 2025) debido a las condiciones atmosféricas que afectan al país.

La medida responde a la alerta roja emitida por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ante la incidencia de un disturbio tropical que ha provocado intensas lluvias en el área de Santo Domingo.

Esta decisión preventiva busca garantizar la seguridad de los miles de visitantes, expositores, escritores y personal de organización que se dan cita en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte para este gran evento literario.

La FILSD 2025, que rinde homenaje al historiador Frank Moya Pons y tiene como invitada de honor a la Red de Ferias y Festivales Literarios de Latinoamérica, retomará su programación de más de 600 actividades tan pronto como las condiciones climáticas lo permitan. Se espera que el evento continúe con total normalidad una vez superado el riesgo, reafirmando su condición de principal cita literaria del país.

El Ministerio de Cultura exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la institución y de las redes sociales de la feria, donde se publicarán actualizaciones sobre la reapertura de la Plaza de la Cultura.

El evento celebró ayer su acto inaugural, el cual estuvo encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, junto al ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.