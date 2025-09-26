En Don Juan están preocupados porque no tienen fecha para reparación de puente colapsado

Más de 20 comunidades de la provincia Monte Plata están siendo afectadas por el colapso de un puente Don Juan, el cual sufrió un derrumbe este jueves, provocando, además del daño, la muerte de un camionero de nombre Pablo Díaz, conocido como Pablito.

Estas comunidades están ubicadas en los municipios Yamasá y Monte Plata, los cuales se encuentran incomunicados de manera parcial.

Además, el colapso del puente, según expresaron algunos moradores, impide que los vendedores y pequeños empresarios de la zona puedan mantener el margen de ganancias al comercializar sus productos.

Esta situación aún no podrá ser solucionada por las autoridades, razón por la cual los transeúntes y conductores deberán identificar otros caminos lejanos para poder circular.

Así lo expresó este viernes el alcalde del distrito municipal Don Juan, Leoncito José, al informar sobre las conversaciones que ha tenido con los representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en la zona.

El representante del cabildo lamentó la muerte del conductor del vehículo de carga, oriundo de San Cristóbal, quien transportaba materiales de construcción a través de esta vía.

No obstante, agradeció a Dios que estudiantes y niños no estuviesen cuando ocurrió la tragedia.

“Le damos gracias a Dios porque horas antes (estaban) estudiantes que utilizan el puente para llegar a la escuela”, dijo José al conversar con este medio durante sus labores de supervisión en la zona.

Mientras tanto, la población solo tiene dos opciones: cruzar el río nadando o conducir 40 minutos más a través de otros pueblos cercanos para poder estar del otro lado del puente.

Una gran cantidad de los comunitarios no tienen vehículo, razón por la cual se les dificulta realizar el recorrido.

Reporteros de este medio estuvieron presentes visualizando cómo una madre tuvo que atravesar la fuerte corriente de agua con su bebé en brazos para poder dirigirse a su hogar.

Adultos y niños se reunían en las orillas del río para cargar hasta el suelo los motores, junto a los ajuares familiares.