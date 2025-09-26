Embajada de EEUU cierra centro de solicitud de visas de Sambil por las lluvias

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana informó que el Centro de Solicitud de Visas, ubicado en Sambil, cerró a las 2:00 de la tarde, debido a las inundaciones generadas por las lluvias este viernes.

Precisan que los solicitantes de visa que tenían pautada algún tipo de cita para esta tarde deben esperar las instrucciones de reprogramación a través de su correo electrónico.

En tanto que los solicitantes con citas futuras deben continuar monitoreando su correo electrónico para mayor información.

Este cierre se dio en virtud de las condiciones de alerta roja del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) para el Distrito Nacional y otras cuatro provincias, por las lluvias generadas por la incidencia de una vaguada y una onda tropical.

En compañía del Distrito Nacional se encuentran Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua.

En alerta amarilla, la entidad coloca a María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, La Altagracia, El Seibo, La Romana, Samaná, Monte Plata, Hato Mayor, San Juan, Pedernales, Monseñor Nouel, Barahona, Peravia y La Vega.

Mientras que en alerta verde se encuentran Elías Piña, Puerto Plata, Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Independencia, Sánchez Ramírez, Santiago, Barohuco, Espaillat y Valverde.