Embajada China realiza recepción por el 76 aniversario de fundación de la República Popular China

El embajador de China en República Dominicana, Chen Luning, junto a su esposa Wang Heming, ofreció en el Palacio Nacional de las Artes una recepción para conmemorar el 76.º aniversario de la fundación de la República Popular China.

Cerca de 300 invitados asistieron al evento, entre ellos el viceministro para Asuntos de Política Exterior Bilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), en representación del canciller, Francisco Caraballo, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García, así como viceministros, senadores, diputados, alcaldes, representantes de sectores sociales, miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país, representantes de empresas chinas y de la comunidad china residente.

En su discurso, el embajador Chen subrayó que el Partido Comunista de China mantiene siempre al pueblo en el centro de su labor y, mediante la auto-reforma, impulsa la transformación social y la modernización con características chinas. Recordó que China ha propuesto cuatro iniciativas globales sobre desarrollo, seguridad, civilización y gobernanza, para trabajar junto con los países del Sur Global en defensa de la paz y en favor del desarrollo.

Reiteró que China está dispuesta a seguir fortaleciendo la cooperación con República Dominicana para que los lazos bilaterales generen más beneficios a ambos pueblos.

En nombre del Gobierno dominicano, el viceministro Caraballo transmitió cálidas felicitaciones por el aniversario y afirmó la voluntad del país de seguir profundizando la relación bilateral y de promover, junto a China, la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad.

La velada incluyó presentaciones artísticas y un brillante desfile de moda presentado por artistas de la provincia china de Hunan, en conjunto con modelos dominicanos profesionales de la Academia de Modelaje y Formación Integral Gema Academy.