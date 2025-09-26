EEUU retira visa de Gustavo Petro por instar a “soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes”

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que retiró la visa al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por instar a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia.

“Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”, informaron a través de la red social de X.

Petro participó este viernes en una manifestación en una calle de Nueva York en la que propuso creación de una “alianza de civilizaciones” en Catar que reúna a bloques regionales y fuerzas sociales para tomar decisiones colectivas frente a las crisis globales y pidió detener lo que calificó de “genocidio” en Gaza.

En su discurso ante la ONU, Gustavo Petro pidió abrir un “proceso penal” contra su homólogo estadounidense Donald Trump por dar “la orden” de atacar a supuestas lanchas narcotraficantes en el Caribe, donde han muerto “jóvenes pobres” y sin “armas para defenderse”.

De igual forma, Petro, manifestó sus sospechas de que las víctimas de una lancha rápida destruida por Estados Unidos cerca de Pedernales, eran colombianos, sostuvo que el mandatario estadounidense debe ser investigado por permitir "los disparos de los fusiles contra los jóvenes que simplemente querían escapar de la pobreza", durante su intervención en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

De acuerdo a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Armada de República Dominicana (ARD), la lancha transportaba 1,000 kilogramos de presunta cocaína, incautaron 377 paquetes de la sustancia a 80 millas náuticas al sur de Isla Beata, provincia de Pedernales.