Educación suspende docencia en centros cercanos a ríos y cañadas y activa protocolos de seguridad

Este viernes la activación de protocolos de seguridad en las regionales educativas ubicadas en provincias bajo alerta amarilla, y autorizó la suspensión de docencia en aquellos centros considerados vulnerables por su cercanía a cañadas, ríos o zonas con riesgo de inundación.

La medida preventiva, que busca priorizar la integridad física de los estudiantes y la comunidad educativa, responde a los boletines emitidos por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), los cuales mantienen en alerta amarilla a las provincias Santo Domingo, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, La Altagracia, El Seibo, Distrito Nacional, La Romana, Samaná, Hato Mayor, Azua y Monte Plata.

En tanto, se encuentran en alerta verde Barahona, Peravia, Pedernales, San Juan, San José de Ocoa, San Cristóbal y Sánchez Ramírez, donde igualmente se recomienda a las autoridades escolares permanecer vigilantes y atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas.

Indomet informó que durante la mañana de este viernes las precipitaciones afectarán principalmente a La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, Barahona y Pedernales, con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

El Minerd exhortó a directores, docentes, estudiantes y familias a mantenerse informados a través de los canales oficiales y a acatar de manera estricta las recomendaciones de las autoridades competentes.