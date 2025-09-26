Despachan algunos empleados públicos y a otros los instruyen a trabajar remoto por las lluvias

Luego que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declarara 19 provincias en alerta, entre ellas el Gran Santo Domingo, en alerta Roja, alguna empresas del Estado han notificado a sus colaboradores, que viven en zonas de peligro, a que trabajen remoto y a otros que serán despachados al mediodía.

No hay suspensión oficial, solo reportes aislados de empleados de distintas empresas.

El COE declaró alerta roja para el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua, donde se reportan inundaciones urbanas

En alerta amarilla están La Altagracia, La Romana, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, El Seibo, Samaná, María trinidad Sánchez, y San Juan. Mientras que en alerta verde figuran Monte Plata, Peravia, Barahona y Pedernales.

“En seguimiento a las informaciones meteorológicas y a la alerta roja emitida por el COE, que incluye al Gran Santo Domingo entre las zonas afectadas, les informamos que, dadas las condiciones climáticas del día de hoy, las labores se mantendrán de manera remota desde sus hogares” compartió un empleado público con Listín Diario, del comunicado que recibió la mañana de este viernes.

Una empelada de otra institución dijo a Listín Diario una empresa dijo que les avisaron que serán despachados al mediodía por el peligro que representan las lluvias.

“Esta medida preventiva tiene como objetivo salvaguardar la seguridad de todos, reduciendo riesgos en los traslados y permitiendo que cada uno permanezca en resguardo junto a sus familias. Les exhortamos a mantenerse atentos a las recomendaciones oficiales de los organismos correspondientes y a priorizar en todo momento su bienestar”.