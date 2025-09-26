Camiones de carga quedan varados en carretera de Ocoa por fuertes aguaceros

Decenas de camiones cargados de berenjenas, tomates y otros productos quedaron varados anoche tras un deslizamiento de materiales provocado por las fuerte lluvias en el punto crítico Las Caobas, ubicado por la carretera Ocoa-Cruce de Ocoa que comunica con la carretera Sánchez.

A las 11:20 minutos de la noche, equipos pesados de la constructora Estrella abrieron el paso y una gran cantidad de vehículos pudieron cruzar de Ocoa a Santo Domingo y viceversa.

Varios conductores de estos camiones cargados se observaron usando sogas y lingas para intentar de manera infructuosa jalar los vehículos; algunos quedaron atrapados en los lodazales que se formaron producto de las lluvias.

Al lugar se presentaron el ingeniero Francisco Reynaldo Martinez Subero (Babo), director provincial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), agentes de la Policía Nacional y de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

En varias ocasiones se ha tapado el paso producto de la tierra suelta por las excavaciones que se realizan en la vía, informó el ingeniero Martinez Subero a El Ocoeño.

Los conductores de vehículos que cruzan la relevante vía deben tener precaución a los fines de evitar accidentes.