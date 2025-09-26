Autobús de Caribe Tour choca contra estación del Metro en la Núñez de Cáceres y hiere empleada

La Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó que alrededor de las las 9:04 de la noche de este viernes un autobús de la empresa Caribe Tours colisionó contra la caseta de acceso de la estación Pedro Francisco Bonó, perteneciente a la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, ubicada en la avenida John F. Kennedy, esquina avenida Núñez de Cáceres.

“Producto del impacto, una colaboradora de nuestra institución resultó herida. Su condición de salud se encuentra bajo evaluación médica y, tan pronto tengamos información confirmada, será oportunamente comunicada”, explicaron en un comunicado.

Como medida preventiva, la entidad suspendió temporalmente la parada de trenes en esa estación hasta que se concluyan las revisiones técnicas y de seguridad necesarias.

“Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad de nuestros usuarios y colaboradores, y agradecemos la comprensión de la ciudadanía mientras se normaliza la operación en este punto de la red”, dice la Opret.

Se desconoce lo que provocó este choque, pero varios videos reportan escombros en el suelo y miembros del sistema de emergencia.