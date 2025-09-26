Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

La República

Alcaldía de Santo Domingo Norte activa operativo ante desastres por presencia de onda tropical

La Alcaldía de Santo Domingo Norte  informó que activó su Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres, ante las condiciones del tiempo este jueves.

Congestión vehícular e inundaciones en la mañana del viernes 26 de septiembre de 2025, por los estragos de una onda tropical

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD

La Alcaldía de Santo Domingo Norte (ASDN) informó que activó su Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres, ante las condiciones del tiempo. Esto a raíz de la presencia  de una onda tropical, que mantiene en alerta a 19 provincias en el país, cinco de ellas en roja, incluyendo a Santo Domingo. 

De acuerdo con un comunicado, la decisión fue tomada por la alcaldesa Betty Gerónimo, luego de encabezar una reunión con los organismos de socorro del municipio, a quienes instruyó estar alerta ante cualquier eventualidad que pudieran generar los "fuertes aguaceros" durante las últimas horas, afectando al país.

"Contamos con muchas zonas vulnerables en el municipio, por lo que estamos tomando las medidas de lugar, para preservar la integridad de quienes residen en condiciones de peligro y poder actuar antes de que ocurra una desgracia", afirma la alcaldesa, Gerónimo, en la nota.

Asimismo, el cabildo informa que, ante esta situación, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, las direcciones de Obras Públicas, Salud Pública, Policía Municipal, Digesett y otros organismos de socorro de la demarcación, en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), se encuentran alerta y en sesión permanente, para actuar según lo ameriten las circunstancias.

Recomendaciones

El cabildo exhorta a los munícipes a mantenerse atentos a las informaciones emitidas por los organismos de emergencia, seguir sus lineamientos y estar preparados ante cualquier eventualidad.

