Alcaldía del DN expande sus operativos preventivos para mitigar los efectos de las lluvias

La Alcaldía del Distrito Nacional continúa el reforzamiento de sus trabajos preventivos de limpieza de filtrantes e imbornales y la realización de cuneteos para contrarrestar los efectos de las lluvias de una onda tropical que impacta el territorio dominicano.

Por instrucciones de la alcaldesa Carolina Mejía, el cabildo ha intensificado los operativos en puntos geográficos de la capital, los cuales se han identificado previamente como críticos, para garantizar la fluidez en colectores, filtrantes e imbornales, que son elementos vitales para el drenaje pluvial.

Los camiones succionadores han estado desplegados en las labores de limpieza en algunas de las principales vías de Santo Domingo, así como en otras que son puntos críticos.

Los trabajos preventivos se han mantenido en las avenidas Caonabo, Independencia, 27 de Febrero, George Washington, Abraham Lincoln, Winston Churchill, entre otras.

Además, obreros del cabildo han mantenido labores de cuneteos, para que contenes, calles y aceras queden limpios.

Camión de limpieza de imbornales.Fuente Externa

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó al Distrito Nacional bajo alerta roja por el paso de la onda tropical de la que se desprenden fuertes lluvias este viernes.

Hace meses, la alcaldía inició el plan piloto de semáforos pluviales que indican el nivel de agua acumulada en puntos críticos, tales como el entorno del Club Paraíso, entorno Club Los Prados, V Centenario en el paso desnivel de la Tunti Cáceres y Peña Batlle, entorno Teleantillas, entre otros.

La Alcaldía del Distrito Nacional reiteró su llamado a la población para que no saque los desechos a los frentes de sus casas en momentos en los que llueve o se esperan fuertes lluvias, ya que pueden ser arrastrados por el agua y obstruir los filtrantes.