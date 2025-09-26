Abinader reitera invitación a Donald Trump de participar en la Cumbre de las Américas

El presidente Luis Abinader informó que volvió a invitar al presidente Donald Trump a participar en la Cumbre de las Américas que se celebrará en República Dominicana en diciembre de este año.

La información se ofreció al compartir una foto a través de su canal de difusión de WhatsApp en la que se le ve junto a su esposa Raquel Peña, Donald Trump y su esposa Melania Trump.

“Compartiendo junto a mi esposa Raquel con el Presidente Donald Trump y su esposa Melania Trump durante recepción ofrecida por el gobernante estadounidense a propósito de la 80 Asamblea General de ONU, donde reiteramos la invitación para que nos acompañe en la Cumbre de las Américas a celebrarse en nuestro país en diciembre de este año”, se lee en la publicación.

La X Cumbre de las Américas, que se celebrará en Punta Cana y se centrará en el lema “Construyendo un Hemisferio Seguro, Sostenible y de Prosperidad Compartida”. La agenda se concentrará en la seguridad ciudadana, alimentaria, energética e hídrica.

En abril de este año, durante el funeral del papa Francisco, en la Ciudad del Vaticano, Abinader encontró a Donald Trump y lo invitó a participar en esta cumbre.