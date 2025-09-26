Abinader llama a la población a estar alerta y seguir recomendaciones oficiales por las lluvias

El presidente Luis Abinader exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las recomendaciones de los organismos de protección civil, ante los fuertes aguaceros que afectan a la República Dominicana, por una activa onda tropical con alto potencial ciclónico.

El mandatario dijo que han activado la coordinación con los organismos de emergencia para proteger a la población.

“Atendemos con responsabilidad las alertas emitidas por el @COE_RD. Hemos activado la coordinación con los organismos de emergencia para proteger a la población. Pedimos a todos seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse atentos a los informes”, escribió Abinader en su cuenta en la red social X.

El COE incrementó los niveles de alertas ante las lluvias que afectan al territorio nacional que provocan inundaciones urbanas en importantes calles, avenidas y sectores.

En alerta roja están la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional; también San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua.

En alerta amarilla fueron colocadas María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, El Seibo, San Juan, Monte Plata, La Altagracia, La Romana, Samaná y Hato Mayor.

En verde fueron colocadas Barahona, Peravia, Puerto Plata, Pedernales y Sánchez Ramírez.

Indomet

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) en su más reciente boletín dice que la activa onda tropical con alto potencial ciclónico se ha movido al oeste, ubicándose sobre Haití, “aun así la masa de aire que nos cubre se mantiene con bastante humedad e inestabilidad por la incidencia de la vaguada. Por consiguiente, seguirán ocurriendo aumentos nubosos, aguaceros dispersos moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento en sectores de La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, Peravia, San Cristóbal, Azua, San Jose Ocoa, San Juan, Barahona y Pedernales. Durante la tarde, las lluvias se extenderán a Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Samaná y María Trinidad Sánchez, y persistirán durante las primeras horas de la noche, para luego ir gradualmente desapareciendo la actividad mencionada”.