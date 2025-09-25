La Vega se viste de fe: Miles rinden honor a su patrona en el Santo Cerro

Cientos de feligreses acudieron la mañana de este miércoles al Santuario de Nuestra Señora de las Mercedes, en el Santo Cerro, en La Vega, para conmemorar el día de esta advocación mariana, patrona de la República Dominicana.

A la misa principal, presidida por monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, obispo de la diócesis de La Vega, asistió la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, acompañada de otras autoridades de la provincia, de Santiago y del país.

En su homilía, monseñor Tomás abordó la importancia de fortalecer los valores y la formación de la familia como institución principal de la sociedad, para así crear mejores seres humanos.

Además, hizo un llamado de atención sobre los actos de violencia, agresión y falta de respeto que han manchado al país en los últimos tiempos, en particular las violaciones sexuales en grupo.

Durante todo el día, 24 de septiembre, se celebrarán varias eucaristías en honor a la fiesta de la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de las Mercedes.

A la misa oficial, celebrada a las 9:30 de la mañana, asistieron también la alcaldesa de La Vega, Amparo Custodio; el senador Rogelio Genao; el ministro de Deportes, Kelvin Cruz; el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella; el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, entre otras autoridades.

La Virgen de las Mercedes

Cada 24 de septiembre se conmemora el día de Nuestra Señora de las Mercedes, declarada patrona del pueblo dominicano tras la Independencia Nacional en 1844.

Conocida también como la Virgen de la Misericordia, es una advocación mariana de la Bienaventurada Virgen María, venerada por los católicos.

La particular devoción de la Virgen de las Mercedes tiene su origen el 1 de agosto de 1218, cuando la Madre de Dios se les apareció por separado a tres ilustres barceloneses: san Pedro Nolasco, quien sería el fundador de la Orden de la Merced; el rey Jaime I de Aragón y san Raimundo de Peñafort, fraile dominico.

Días después, los tres se reunieron en la catedral de Barcelona y se dieron cuenta de que habían tenido la misma aparición de la Virgen, quien les pedía la fundación de una orden religiosa dedicada a la redención de los cautivos.

Nueve días más tarde, la orden fue fundada por san Pedro Nolasco. Su misión era mostrar misericordia con los cristianos cautivos de los musulmanes y de los piratas sarracenos.

Se calcula que muchos de sus miembros, conocidos como mercedarios, intercambiaron sus vidas por las de unos 300,000 presos y esclavos.