Sordera, una enfermedad prevenible

“Es importante tener claro que la mitad de los problemas de sordera son de origen genético, con lo cual se puede predecir antes del nacimiento del niño que va a padecer sordera; y la otra mitad se debe a infecciones neonatales que también dan un aviso previo, o sea, que ya antes de que el niño nazca podemos saberlo y estar preparados”, explica el doctor Frank Betances.

Este otorrinolaringólogo pediátrico nacido en La Vega y especializado en el exterior no era consciente de las dificultades que presenta el sistema de salud dominicano para las familias con hijos sordos hasta que conoció “en carne propia un modelo asistencial diferente”.

Una de las debilidades de nuestro sistema, señala el experto, es la ausencia de presupuesto alguno o suficiente para que las familias puedan acceder a las terapias, tratamientos o implantes necesarios para tratar la sordera.

“El propio modelo que tenemos, que es un modelo que depende de aseguradoras, limita bastante el acceso a muchas terapias a las personas con recursos escasos, que evidentemente son los que más necesitan este tipo de recursos”, argumenta Betances, “porque lamentablemente la sordera y todos los trastornos relacionados con el lenguaje tienen también un componente socioeconómico que cronifica, porque luego acceden bastante tarde al diagnóstico de la terapia”.

Este acceso tardío complica la vida de esas personas.

Johanna Diplán, otóloga, cuenta que “a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo lo que se llama la plasticidad; entonces, lo ideal es que se implanten antes de los 3 años de vida (...) ¿Se puede implantar a un niño de ocho años? Sí, pero ya las probabilidades o beneficios que uno espera no se comparan con los del procedimiento en un niño menor”.

En el caso contrario, que no se trate a tiempo y el problema ya no tenga solución, el doctor Betances considera necesario que exista un marco de integración, dentro del cual se le asegure su comunicación, una educación digna e inserción laboral como al resto de los ciudadanos.

Niña con un implante coclear.Shutterstock

“Pero yo creo que no se puede olvidar que realmente es un problema que actualmente tiene solución; hace 20 años no, pero actualmente sí, porque todo cambia”, apunta el experto en lenguaje y el cuidado de la audición en niños.

Opciones

Muchos de los problemas auditivos se pueden manejar con auxiliares auditivos, la gran mayoría, según la doctora Diplán, pero esto depende del nivel de severidad de la hipoacusia. Sin embargo, para aquellos que tienen una pérdida auditiva severa profunda, un audífono no es suficiente. Para darle un nivel de audición considerado útil o funcional necesita un implante coclear.

Costos

No obstante, son aparatos muy costosos y frágiles, la humedad los estropea y quien los utiliza requiere seguimiento de controles, respuestas y ajustes. Betances afirma que “este tipo de tratamiento, si no lo garantiza el Estado, es prácticamente imposible”, haciendo referencia a familias de bajos ingresos económicos.

“Los implantes cocleares son dispositivos de alta tecnología, de alta complejidad y la verdad es que no son económicos”, añade la doctora Diplán. Sin tener en cuenta la cirugía ni el estudio diagnóstico, solo el implante coclear como tal cuesta entre 25,000 y 30,000 dólares.

Iniciativas

Junto a otros colegas, Diplán coordina las jornadas en implantes cocleares que se están realizando desde la oficina de la Primera Dama junto al Sistema Nacional de Salud (SNS) y con el apoyo financiero de entidades privadas.

También está el programa de detección del déficit auditivo que se está realizando en el país en nueve hospitales públicos, tanto maternidades como en hospitales pediátricos. Desde su implementación, en octubre de 2022, ha logrado tamizar 61,893 niños. De ellos, unos 54 han recibido audífonos.

“Lo ideal es que el programa se extienda a todos los hospitales de nuestro país, porque es la base: la prevención, el diagnóstico oportuno, y eso solo se logra con el programa de pesquisaje que se debe hacer a todos los recién nacidos”, asegura la doctora Diplán, quien cree que de implementarse en todo el país con el diagnóstico y tratamiento temprano se podría eliminar entre el 90 y el 98% de los problemas de hipoacusia.

Propuestas

Betances recomienda hacer, desde el Ministerio de Salud, un programa de diagnóstico neonatal integral al momento del nacimiento del niño, es decir, que no solo abarque la sordera, sino que también valore cardiopatías, problemas endocrinológicos, entre otros, ya que prevenir es mucho mejor que tener que tratar.

A raíz de este interés y tras el éxito de la implementación de un proyecto de atención temprana en casa, del cual es parte en España, el doctor Betances pensó en que sería buena idea aplicarlo a su país de origen.

Para ello, obtuvo un fondo de incentivo a la investigación científica (Fondocyt) con el objetivo de organizar un programa que busca desarrollar un criterio único de diagnóstico para que todos los niños del país puedan acceder a las terapias que requieren.

Como no hay un criterio diagnóstico único, han propuesto la idea de hacer un diagnóstico situacional, invitar a todas las sociedades médicas, tanto la de pediatría, rehabilitación, neurología, psiquiatría y psicología, hacer una propuesta de un consenso único entre todos y que luego esto se pueda asumir dentro del Ministerio de Salud Pública.

Además, está trabajando junto a otros doctores dominicanos en desarrollar un plan terapéutico que se adapte al español dominicano.

“La meta debería ser que en 10 años todos los dominicanos pudieran hablar sin necesidad de la lengua de señas”, puntualizó.

Doctora Johanna Diplán.Foto suministrada por la entrevistada

Prevención

La sordera no es una enfermedad que se adquiera únicamente al momento del nacimiento o por temas genéticos, sino que existen otras razones en adultos. Entre ellas están los traumatismos o la meningitis, este último uno de los factores más comunes en adultos.

Y estas formas también son prevenibles. Para ello, la doctora Diplán recomienda evitar los ruidos excesivos, medicamentos ototóxicos, mantener el cuidado del oído, sobre todo cuando se tienen infecciones; llevar una buena alimentación y hacer un control anual del nivel de audición.

En palabras del doctor Betances: “toda inversión en prevención, es ganancia”.

Esta publicación forma parte de una serie de reportajes publicados durante la Semana Internacional de las Personas Sordas.