Senasa: ¿Por qué obtuvo buena calificación en transparencia pese a escándalos de corrupción?

Durante las últimas semanas, el Seguro Nacional de Salud (Senasa) participa en un escándalo por corrupción administrativa y déficit económico con la administración de Santiago Hazim como director ejecutivo.

De acuerdo con un informe enviado a la Procuraduría General de la República por parte de la Presidencia, se detectaron graves irregularidades en la institución que darán pie a iniciar las investigaciones correspondientes según lo establecido por la ley.

Aunque no se señalaron los hallazgos encontrados, varios reportajes señalan que desde el 2020 hasta la fecha el Estado dominicano paga, en al menos un contrato, más de 65 millones de pesos mensuales sin que se ofrecieran servicios para la atención primaria.

Pese a todo, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) le concedió a la entidad estatal durante los primeros seis meses del año calificaciones que superaban los 85 puntos por un desempeño sobresaliente en la gestión.

De enero a junio del 2025, Senasa obtuvo una media de 92.89%, siendo repartidos en enero con un 95.79%; febrero 89.32%; marzo en 96.84; abril con 92.76%; mayo con 93.03% y junio en 89.62%.

Para aclarar la situación, Milagros Ortíz Bosch, directora general de la Digeig, explicó que su institución se encarga de vigilar la transparencia que estos organismos brindan a la ciudadanía en cuanto a publicaciones se refiere para el libre acceso a la información.

“Nosotros no juzgamos, aquí hay organismos rectores de la integridad. Está la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y todos los meses nos manda a todo el Gobierno dominicano una evaluación del sistema de presupuestos, sistema de compras, sistemas de contabilidad”, refirió.

Sostuvo que todas estas informaciones son las que evalúan en materia de Gobierno abierto para examinar qué tan disponibles están al público en general, además de su constante actualización mensual. En relación con las nóminas, destacó que esta tiene que justificar su uso.