Muere conductor de camión que cayó en colapso de puente Don Juan en Monte Plata

El conductor del camión que cayó al río, tras el colapso del puente que comunica al municipio de Yamasá con el distrito municipal de Don Juan, en la provincia Monte Plata, falleció en el acto.

De acuerdo con las informaciones, el cuerpo de Pablito Díaz fue sacado de las aguas del río, por miembros de la Defensa Civil pasadas las 2:30 de la tarde de este jueves.

En el lugar se encuentran rescatistas y miembros del Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1.

El colapso de esta vía mantiene incomunicadas a varias comunidades de la zona, lo que ha generado preocupación entre los residentes que dependen de este paso para trasladarse hacia diferentes puntos de la provincia.