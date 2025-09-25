Monseñor Ozoria: "Que pague las consecuencias el que haya robado el dinero de Senasa"

El arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, exigió que los culpables del presunto fraude en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) asuman las consecuencias.

Esto se produce mientras el Ministerio Público investiga las irregularidades que habrían sido encontradas en la institución pública autónoma y descentralizada, la ARS más grande del país, cuya principal función es administrar los riesgos de salud de sus afiliados..

Durante la misa en conmemoración del Día de Nuestra Señora de las Mercedes, Ozoria se hizo eco de esta situación y de otros problemas sociales que afectan a la nación.

"El que haya robado el dinero de Senasa, que pague las consecuencias", dijo, manifestando su preocupación y desencanto por el seguro de salud estatal.

El arzobispo expresó que su esperanza en la institución está "tambaleando" a causa de estos problemas.

"Pedimos la mediación de María de la Mercedes, que libera a los hombres, que libera a los cautivos, para que estos problemas tengan solución", manifestó.

Destacó que el mensaje iba dirigido a quienes sustrajeron el dinero del pueblo, para que sus acciones tuvieran consecuencias.

El sacerdote señaló que, en los últimos años, el país ha tenido muchos problemas con robos de funcionarios que no cumplen ninguna condena, ya que al poco tiempo "andan por ahí como si nada".

Por estas razones, pide la mediación de la Virgen de las Mercedes para que estos problemas tengan solución.

Día de la Virgen de las Mercedes

Cada 24 de septiembre se conmemora el día de Nuestra Señora de las Mercedes, fecha en la que cientos de feligreses de la Iglesia católica acostumbran a realizar una procesión.

Aproximadamente a las 11:00 de la mañana, Ozoria ofreció plegarias ante la imagen de la virgen en el templo de la Zona Colonial.

Inició su sermón hablando sobre la liberación de las esclavitudes y la confianza en la ayuda de la Virgen María.

"Nosotros que amamos a la virgen y que le rendimos honor en este día, suplicamos a ella que nos libere de todo aquello que nos ata", afirmó el arzobispo. Ozoria destacó la necesidad de que los seres humanos se liberen de ataduras simbólicas como "el pecado, el egoísmo, el rencor, la indiferencia y la falta de amor", y afirmó que intercede ante la virgen para que rompa esas cadenas.

Ozoria también explicó que la palabra "libertad" se encuentra en distintas partes de la Biblia y puntualizó que Dios envió a Jesús para liberar al mundo del pecado. Además, hizo un llamado a la comunidad para celebrar el día de la virgen con la alegría y la esperanza que Dios brinda.

Otras plegarias

Decenas de devotos católicos se concentraron en el templo Nuestra Señora de las Mercedes, con velones, rosarios y flores blancas para alzar su voz y orar.

Entre sus oraciones y peticiones, clamaron por la Iglesia Universal, el papa y la Conferencia Episcopal Dominicana, con el objetivo de que Dios dirija la misión que desempeñan.

También, clamaron por el gobierno y la pastoral penitenciaria, para que puedan responder a los desafíos nacionales.